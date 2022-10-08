Петржела: похвально, что Бакаев хотел играть в сильнейшей команде страны
«Несмотря на то что сейчас Бакаев редко выходит на поле, он сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит». Похвально, что Зелимхан хотел играть в сильнейшей команде страны, а не оставаться на том же уровне. Он хороший футболист, надеюсь, у него всё получится», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
По его словам, хавбек в петербургском клубе гарантированно станет чемпионом и будет стабильно выигрывать трофеи, а также получит шанс заиграть в основе.
Бакаев является воспитанником «Спартака». Также футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал». 1 июля 2022 года футболист перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 13 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера предположил, что Бакаев может вернуться в «Спартак».