Гербольдт — о кодексе этики ФФККР: не очень понимаю, зачем

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на введение кодекса этики Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я не думаю, что ограничивают. Все в большей степени придерживаются этой системы, чтобы не выглядеть скандальными и истерическими личностями. Все всегда стараются держать лицо и из любых ситуаций выходить красиво. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это стали прописывать», — цитирует Гербольдт «Спорт день за днём».

Она также отметила, что не помнит особо конфликтных ситуаций, кроме истерики фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде. По её словам, это единичный случай, который вышел за рамки.

ФФККР 4 октября выпустила рекомендации для спортсменов в рамках нового этического кодекса.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что пока не читала кодекс этики ФФККР.