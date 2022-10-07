В РФС подвели итоги жеребьёвки пятого раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что определились все пары пятого раунда Пути регионов Кубка России.

Санкт-петербургская «Звезда» сыграет со столичной «Родиной», ярославский «Шинник» проведёт матч с краснодарской «Кубанью», а махачкалинское «Динамо» поборется за победу с «Динамо» из Владивостока.

Остальные пары пятого раунда: «Алания» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань), «Акрон» (Тольятти) — «Пересвет» (Домодедово), «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волга» (Ульяновск), «Уфа» — «Динамо-Брянск», «Камаз» (Набережные челны) — «Енисей» (Красноярск).

Матч пройдут с 1 по 3 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак», который обыграл в финале турнира столичное «Динамо».

Финал КР сезона-2022/23 состоится 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе красно-белых в матче третьего тура группового этапа Кубка России с «Зенитом».