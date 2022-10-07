ESPN: Роналду не покинет МЮ в январе, так как им никто не интересуется

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может остаться в команде как минимум до окончания сезона.

Как сообщает ESPN, 37-летний нападающий не покинет зимой «Манчестер Юнайтед», так как в переходе футболиста не заинтересован ни один клуб.

Напомним, что португалец летом 2021 года перешёл в МЮ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду прокомментировал победу над «Омонией» в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.