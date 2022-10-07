Узнать больше

ESPN: Роналду не покинет МЮ в январе, так как им никто не интересуется

Короткая ссылка
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может остаться в команде как минимум до окончания сезона.
ESPN: Роналду не покинет МЮ в январе, так как им никто не интересуется
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ESPN, 37-летний нападающий не покинет зимой «Манчестер Юнайтед», так как в переходе футболиста не заинтересован ни один клуб.

Напомним, что португалец летом 2021 года перешёл в МЮ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду прокомментировал победу над «Омонией» в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить