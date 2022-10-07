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Янчук считает, что Джокович закономерно победил Хачанова

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Советский теннисист Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче турнира в Астане.
Янчук считает, что Джокович закономерно победил Хачанова
  • Legion-Media

«Закономерный итог встречи. Джокович — более квалифицированный, надёжный, устойчивый и опытный игрок. Карен мог зацепить сет, играя вдохновенно и удачно… Но, видимо, где-то волновался. Играл всё-таки с легендарным игроком. Не хватило мастерства», — цитирует Янчука «Чемпионат».

По его словам, Джокович — сильный игрок, с которым нужно играть более смело. При этом Янчук отметил, что хочет видеть сенсационные победы от Хачанова.

Напомним, что российский теннисист уступил сербу в двух сетах — 6:4, 6:3. Хачанов записал на свой счёт три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и выиграл 11 из 47 очков на приёме.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о победе Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Астане.

 

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