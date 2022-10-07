Гвардиола считает, что ни один из футболистов не может сравниться с Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением, что ни один игрок в мировом футболе не может сравниться с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.

«Никто не может сравниться с Лео Месси. Сколько было «новых Месси», десять или 15, но все они провалились», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры футболиста.