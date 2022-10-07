Шикунов рассказал о главных проблемах «Динамо» перед матчем с ЦСКА

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал ключевые проблемы московского «Динамо» перед дерби с ЦСКА.

«У «Динамо» в целом замедлилась общекомандная игра, пропала мобильность. Проблема касается всей группы атаки, и матч против ЦСКА наверняка не будет исключением», — цитирует Шикунова Betonmobile.ru.

По его словам, московской команде также не хватает скорости и динамики. При этом Шикунов отметил, что серьёзные проблемы испытывает Фёдор Смолов, который должен быть главным бомбардиром бело-голубых.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» занимает восьмое место, набрав 16 очков. В Кубке России подопечные Славиши Йокановича находятся на третьем месте в группе С, в трёх матчах набрав четыре очка.

Ранее бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, почему считает армейцев фаворитом в матче с «Динамо».