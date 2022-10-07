Щербакова — о восстановлении после операции: стараемся не торопить события

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о ходе восстановления после операции на травмированном колене.

«Сейчас восстановление проходит в плановом режиме, пока мне нельзя давать нагрузки на левую ногу. Но на тренировки хожу и в плавном режиме, пока даже как оздоровительная группа, занимаюсь. Вспоминаю двойные прыжочки, всего по чуть-чуть, стараемся не торопить события, чтобы лечение не оказалось зря», — цитирует Щербакову РИА Новости.

Щербакова перенесла операцию в августе в Германии.

18-летняя фигуристка завоевала золотую медаль Олимпиады 2022 года в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира-2021.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что отказалась от участия в «Ледниковом периоде».







