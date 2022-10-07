Колыванов: у «Динамо» и ЦСКА равные шансы на победу в матче РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил шансы бело-голубых в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Думаю, что шансы в этом матче у обоих соперников равные, несмотря на последние неудачи динамовцев. Всё равно подбор футболистов у «Динамо» хороший. ЦСКА тоже порой колбасит то в одну, то в другую сторону», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

При этом он добавил, что армейский клуб, может быть, чуточку предпочтительнее выглядит, чем бело-голубые.

«Динамо» сыграет в гостях с ЦСКА 8 октября. Матч начнётся в 16:30 мск.

ЦСКА с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Динамо» с 16 баллами идёт восьмым.

Ранее сообщалось, что Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо».





