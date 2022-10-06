Станкович назначен главным тренером «Сампдории»
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Как сообщает официальный сайт генуэзского клуба, соглашение с 44-летним сербом рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на один год.
В воскресенье, 2 октября, генуэзцы объявили об увольнении итальянца Марко Джампаоло.
После восьми туров Серии А команда набрала два очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Шкриньяр возобновит переговоры по продлению контракта с «Интером».