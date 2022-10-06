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Станкович назначен главным тренером «Сампдории»

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«Сампдория» объявила о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера.
Станкович назначен главным тренером «Сампдории»
  • globallookpress.com
  • © Predrag Milosavljevic/Xinhua

Как сообщает официальный сайт генуэзского клуба, соглашение с 44-летним сербом рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на один год.

В воскресенье, 2 октября, генуэзцы объявили об увольнении итальянца Марко Джампаоло.

После восьми туров Серии А команда набрала два очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр возобновит переговоры по продлению контракта с «Интером».

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