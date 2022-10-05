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Колосков: смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об уровне футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе — огромнейшая. Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в чемпионате России слишком много технического брака. По его словам, уровень РПЛ упал.

Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался об отсутствии конкурентов у «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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