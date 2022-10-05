Гаджи Гаджиев признался, что с интересом смотрит за борьбой в РПЛ

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Если оценивать РПЛ по качественным характеристикам и исполнительскому мастерству отдельных футболистов, то, думаю, уровень чемпионата определённо упал. Но если говорить про накал, самоотдачу и динамику, то всё в порядке. Чемпионат России стал даже интереснее — эмоциональная составляющая стала выше, чем была раньше», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

По его словам, уровень физической готовности футболистов увеличился, потому что игроки начали быстрее бегать и больше работать.

Санкт-петербургский «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (21).

Ранее Гаджиев высказался о запрете Польши на въезд россиянина Магомеда-Шапи Сулейманова для участия в матче Лиги конференций.