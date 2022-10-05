Глава Bellator: я очень рад, что Исаев ​присоединился к нашему тяжёлому дивизиону

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о подписании контракта с непобеждённым российским тяжеловесом Али Исаевым.

«Я очень рад, что боец ​​такого калибра, как Али Исаев, присоединился к нашему тяжёлому дивизиону. Я ожидаю, что он сразу же окажет влияние в дивизионе, и предвижу для него много захватывающих поединков», — цитирует Кокера пресс-служба Bellator.

38-летний боец завоевал бронзовую и золотую медали на чемпионатах Европы по вольной борьбе 2008 и 2009 годов соответственно. В смешанных единоборствах Исаев может похвастать непобитым рекордом — девять побед (четыре нокаутом) и отсутствие поражений в тяжёлой весовой категории.

Ранее в Bellator сообщили, где состоится последний поединок в карьере российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.