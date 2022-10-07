Менеджер Емельяненко: в его жизни появились новые цели

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал, как изменился спортсмен с момента начала подготовки к бою с Вячеславом Дациком.

«Сегодня ты проводишь бои, а завтра — нет. Всё же Александру не 25 лет, и карьера не будет длиться вечно. Поэтому нас с Емельяненко мотивировал вовсе не Дацик, а желание вытащить Сашу из бездны. И это удалось. Далее перед нами встала задача — занять Александра другими делами и параллельно вести бои, исходя из его формы. Не то что существует жёсткое расписание, лишь бы он не запил. Тут как раз проблем нет. Александр сам всё объективно оценивает. К тому же теперь в его жизни появились новые цели, например, в плане покупок. У него скоро состоится свадьба. Зацикливаться на спорте никто не собирается», — заявил менеджер в интервью RT.

Ранее Бурчак рассказал, что помогает Емельяненко не вернуться к употреблению алкоголя.