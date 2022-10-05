Навка: Щербакова справится с ролью соведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что фигуристка Анна Щербакова станет одной из ведущих шоу «Ледниковый период» в новом сезоне.

«Я считаю, что это прекрасный эксперимент. Почему нет, девушка молодая, должна развиваться, мне кажется, это хороший опыт, новая ступенька в её жизни. Уверена, что она справится с этой ролью», — цитирует Навку «РБК Спорт».

Она также подчеркнула, что на Щербакову в паре с Алиной Загитовой будет приятно смотреть.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее сообщалось, что Щербакова, Загитова и Ягудин станут ведущими «Ледникового периода».