Навка: Щербакова справится с ролью соведущей «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Я считаю, что это прекрасный эксперимент. Почему нет, девушка молодая, должна развиваться, мне кажется, это хороший опыт, новая ступенька в её жизни. Уверена, что она справится с этой ролью», — цитирует Навку «РБК Спорт».
Она также подчеркнула, что на Щербакову в паре с Алиной Загитовой будет приятно смотреть.
Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.
Ранее сообщалось, что Щербакова, Загитова и Ягудин станут ведущими «Ледникового периода».