Мане: Бензема заслуживает «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Садио Мане высказался об игре форварда «Реала» Карима Бензема в сезоне-2021/22.

«Бензема заслуживает «Золотого мяча», я искренне верю в то, что он его получит. Он провёл отличный сезон в «Реале». Я рад за него», — цитирует Мане Vibes Foot.

Напомним, что Бензема в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании в сезоне-2021/22. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.

«Золотой мяч» в 2022 году будет вручён по итогам сезона, а не календарного года. Церемония награждения состоится 17 октября в театре Шатле в Париже.

Ранее сообщалось, что Бензема стал лучшим игроком сезона-2021/22 по версии УЕФА.