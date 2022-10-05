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Раппопорт: Радимов — заложник ситуации, которая сложилась в «Зените»

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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался об уходе Владислава Радимова с поста наставника «Зенита-2».

«Он заложник ситуации, которая сложилась в клубе с подготовкой резерва. Что такое «Зенит-2»? Если оценивать работу Радимова не по результату, а с точки зрения подготовки ребят, он работал, на мой взгляд, прекрасно», — цитирует Раппопорта «РБ Спорт».

Он добавил, что многие игроки выросли и ушли в другие клубы. По его мнению, сложно добиться результатов с «Зенитом-2», когда футболисты уходят. Он также отметил, что молодёжи трудно выступать во Второй лиге против взрослых мужчин.

Как подчеркнули в пресс-службе «Зенита», информация о том, что Радимов был уволен по решению руководства, не соответствует действительности. Отмечается, что специалист займёт должность советника по развитию молодёжного футбола.

Ранее в «Зените» прокомментировали ситуацию с уходом Радимова.

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