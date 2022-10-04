Непомнящий объяснил, чем уникален нынешний сезон РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, чем уникален нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня есть сомнения, что уровень российского футбола упал. Ещё до начала РПЛ я говорил, что нынешний сезон уникален, потому что у отечественных молодых игроков есть шанс проявить себя. Конкуренции с иностранцами стало меньше. Примеры таких клубов, как «Краснодар», «Крылья Советов» и «Ростов», говорят, что молодёжь прибавляет, растёт и развивается», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

По мнению тренера, доверие к молодым игрокам может принести позитивные плоды.

«Я приветствую команды, которые опираются на отечественных футболистов. Лично мне интересно смотреть РПЛ. У меня позитивное отношение к российскому чемпионату. Думаю, что и борьба на всех этапах будет серьёзной. Исключение — «Зенит», который всех превосходит», — сказал он.

После 11 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу. На второй позиции — ЦСКА (23 очка). На третьей строчке располагается «Ростов» (22), на четвёртой — «Спартак» (22).

Ранее Юран поделился мнением о конкуренции в РПЛ.