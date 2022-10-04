Президент «Урала» заявил, что клуб пока не получал приглашение на круглый стол по вопросу Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос об участии клуба в круглом столе по вопросу Fan ID с представителями Госдумы.

«Пока никаких приглашений не было. Сказали, что он будет в октябре. Позовут — пойдём разговаривать, но пока ничего в клуб не приходило», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал предварительную дату круглого стола по вопросу Fan ID.