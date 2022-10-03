Третьяк заявил, что игра обороны и вратарей ХК ЦСКА вызывает вопросы

Президент Федерации хоккея России и член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк считает, что игра обороны и голкиперов команды вызывает вопросы.

«Две команды показали хороший хоккей, у ЦСКА было больше моментов, но вратарь СКА хорошо играл. Практически все вбрасывания ЦСКА проиграл, а это очень важно, это отдача инициативы. По игре ЦСКА должен был побеждать, поскольку у него было больше моментов», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу СКА.

В составе ЦСКА шайбы забросили Константин Окулов (8-я минута), Никита Нестеров (26-я). В команде СКА отличились Даниил Пыленков (40-я), Марат Хайруллин (55-я). Победную шайбу забросил Максим Грошев.

ЦСКА (15 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.

Ранее Третьяк рассказал, что посол Канады поздравила советских хоккеистов с юбилеем Суперсерии.