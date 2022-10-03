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Хавбек «Пари НН» Майга: меня хотели купить ЦСКА и «Спартак»

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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о несостоявшихся трансферах до перехода в команду из Нижнего Новгорода.

«Меня хотели и ЦСКА, и «Спартак». Мне очень обидно. Не знаю, почему они поменяли решение в последнюю минуту. Агент мне говорил, что, когда я играл за «Велес», их скауты просматривали меня», — цитирует малийского хавбека «Матч ТВ».

«Пари НН» в Нижнем Новгороде уступил «Спартаку» в матче 11-го тура чемпионата России (1:2). Майга забил один мяч.

Майга летом 2022 года перешёл в «Пари НН». До этого он два сезона выступал за «Велес». 

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29).

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.






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