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Балахнин — о поражении «Ростова»: главный конкурент «Зенита» — он сам

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Всё было по делу. «Ростов» выглядел достойно, но «Зенит» показал отличный футбол. Они всегда и везде доминируют. Можно ли «Зенит» короновать сейчас? У них самый сильный состав. Есть они и все остальные. В данный момент главный конкурент «Зенита» — он сам», — цитирует Балахнина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Ростов» забил прекрасный мяч.

«Но им было трудно забить больше», — сказал Балахнин.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я минута).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак считает замечательным намерение Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.

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