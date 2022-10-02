«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче Примеры, Бензема не забил пенальти

Мадридский «Реал» и «Осасуна» не смогли выявить победителя в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1.

В составе столичного клуба отличился Винисиус Жуниор (42-я минута). Карим Бензема (78-я) не смог реализовать пенальти. У «Осасуны» мяч забил Кике (50-я).

Команда из города Памплоны во втором тайме осталась в меньшинстве после удаления Унаи Гарсии (78-я).

«Реал» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Осасуна» (13) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Роберта Левандовски принёс победу «Барселоне» над «Мальоркой».