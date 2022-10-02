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Циннбауэр — о поражении от Урала»: удаление повлияло на игру Педриньо

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Главный тренер столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Всегда игрокам группы атаки трудно играть, когда команда в меньшинстве. Педриньо провёл всего четыре тренировки с командой. Когда команда остается в меньшинстве, то она должна изменить игровую модель в обороне. Удаление повлияло на игру Педриньо сегодня», — цитирует Циннбауэра «Спорт-Экспресс».

При этом тренер признал, что до удаления Педриньо также не смог показать свой максимум.

«Но мы должны объяснить, как ему действовать при обороне. Два дня назад он забил четыре. «Урал» это видел и играл с Педриньо плотно», — добавил немецкий специалист.

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4. 

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что руководство и тренерский штаб «Локомотива» должны уйти в отставку.





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