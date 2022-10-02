Хави установил рекорд Примеры среди тренеров
Игра в Пальма-де-Мальорке завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба.
Таким образом, главный тренер «Барсы» Хави установил рекорд Примеры среди тренеров по стартовой беспроигрышной серии на выезде — 13 побед, пять ничьих. Прежнее достижение принадлежало бывшему наставнику «Реала» Зинедину Зидану, который в 2016 году провёл серию из 13 побед и четырёх ничьих.
«Барселона» (19 очков) вышла в лидеры Примеры. Вернуть себе первое место может «Реал» (18), который 2 октября сыграет дома с «Осасуной».
Ранее сообщалось, что Лионель Месси планирует покинуть французскую команду по окончании нынешнего сезона.