«Барселона» в гостях нанесла поражение «Мальорке» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра в Пальма-де-Мальорке завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба.

Таким образом, главный тренер «Барсы» Хави установил рекорд Примеры среди тренеров по стартовой беспроигрышной серии на выезде — 13 побед, пять ничьих. Прежнее достижение принадлежало бывшему наставнику «Реала» Зинедину Зидану, который в 2016 году провёл серию из 13 побед и четырёх ничьих.

«Барселона» (19 очков) вышла в лидеры Примеры. Вернуть себе первое место может «Реал» (18), который 2 октября сыграет дома с «Осасуной».

Ранее сообщалось, что Лионель Месси планирует покинуть французскую команду по окончании нынешнего сезона.