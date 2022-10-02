Косторная назвала не совсем понятным решение Трусовой уйти из группы Тутберидзе

Чемпионка Европы Алёна Косторная высказалась о переходе призёра Олимпиады Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Решение неожиданное, не совсем понятное. Но в любом случае желаю Саше удачи в новом коллективе», — цитирует Косторную ТАСС.

По сообщениям СМИ, Трусова ушла в группу Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему Трусова снялась с контрольных прокатов.





