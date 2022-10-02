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Гончаренко — о победе над «Локомотивом»: мы всё ещё находимся внизу турнирной таблицы

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Давайте не будем петь дифирамбы, потому что мы здраво должны подходить к ситуации. Мы всё ещё находимся внизу турнирной таблицы, и нам достаточно тяжело», — цитирует Гончаренко пресс-служба «Урала».

При этом он похвалил своих подопечных за хорошую реализацию голевых моментов.

«Мы сегодня забили четыре мяча на выезде, и я считаю, что это очень хороший показатель. У нас три очка — нам это важно. И ещё важнее — подойти к следующим играм в хорошей готовности», — заключил Гончаренко.

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили «Уралу» со счётом 2:4. 

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча с «Уралом».

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