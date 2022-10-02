Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание в РПЛ
«Команда будет биться за то, чтобы подняться выше. Мы не будем бороться за выживание. Сегодня мы получили много информации, которую должны принять и передать футболистам. Нам есть над чем работать. Три дня назад была совсем другая игра. Сегодня — наоборот», — цитирует Циннбауэра РИА Новости.
Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили «Уралу» со счётом 2:4.
В составе «Урала» мячи забили Алексей Каштанов (7-я минута), Александр Юшин (41-я), Лазар Ранджелович (62-я), Даниэль Мишкич (65-я). У «Локо» отличились Дмитрий Баринов (92-я минута) и Иван Игнатов (93-я).
«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.
Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде переиграл «Химки» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).