Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание в РПЛ

Главный тренер столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о результате матча 11-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Команда будет биться за то, чтобы подняться выше. Мы не будем бороться за выживание. Сегодня мы получили много информации, которую должны принять и передать футболистам. Нам есть над чем работать. Три дня назад была совсем другая игра. Сегодня — наоборот», — цитирует Циннбауэра РИА Новости.

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили «Уралу» со счётом 2:4.

В составе «Урала» мячи забили Алексей Каштанов (7-я минута), Александр Юшин (41-я), Лазар Ранджелович (62-я), Даниэль Мишкич (65-я). У «Локо» отличились Дмитрий Баринов (92-я минута) и Иван Игнатов (93-я).

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде переиграл «Химки» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).





