военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Главный тренер «Сочи» Гаранин: самое важное, чтобы был мир и согласие

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался об обстановке в России и пожелал скорейшего разрешения ситуации.

«Очень сильно переживаем за обстановку вокруг. Очень много разговоров на эту тему. Я не хотел бы углубляться в эту ситуацию. Дай бог, чтобы всё это быстрее закончилось. Чтобы мир был и согласие. Мы ждём этого», — цитирует Гаранина «Чемпионат».

В матче третьего тура группового турнира Кубка России по футболу сочинская команда потерпела поражение от ЦСКА со счётом 2:1. В составе армейской команды отличились Константин Кучаев (23-я минута), Фёдор Чалов (73-я). У черноморского клуба мяч забил Владислав Сарвели (52-я).

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил вероятность возвращения в клуб нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить