Главный тренер «Сочи» Гаранин: самое важное, чтобы был мир и согласие
«Очень сильно переживаем за обстановку вокруг. Очень много разговоров на эту тему. Я не хотел бы углубляться в эту ситуацию. Дай бог, чтобы всё это быстрее закончилось. Чтобы мир был и согласие. Мы ждём этого», — цитирует Гаранина «Чемпионат».
В матче третьего тура группового турнира Кубка России по футболу сочинская команда потерпела поражение от ЦСКА со счётом 2:1. В составе армейской команды отличились Константин Кучаев (23-я минута), Фёдор Чалов (73-я). У черноморского клуба мяч забил Владислав Сарвели (52-я).
Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил вероятность возвращения в клуб нападающего «Ариса» Александра Кокорина.