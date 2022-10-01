Главный тренер «Сочи» Гаранин: самое важное, чтобы был мир и согласие

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался об обстановке в России и пожелал скорейшего разрешения ситуации.

«Очень сильно переживаем за обстановку вокруг. Очень много разговоров на эту тему. Я не хотел бы углубляться в эту ситуацию. Дай бог, чтобы всё это быстрее закончилось. Чтобы мир был и согласие. Мы ждём этого», — цитирует Гаранина «Чемпионат».

В матче третьего тура группового турнира Кубка России по футболу сочинская команда потерпела поражение от ЦСКА со счётом 2:1. В составе армейской команды отличились Константин Кучаев (23-я минута), Фёдор Чалов (73-я). У черноморского клуба мяч забил Владислав Сарвели (52-я).

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил вероятность возвращения в клуб нападающего «Ариса» Александра Кокорина.