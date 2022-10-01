Петрова считает, что в России нет тройки теннисисток для топ-10 рейтинга WTA

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась об уровне российских теннисисток.

«К сожалению, нет той тройки-четвёрки-пятёрки, которая могла бы занять места в топ-10, как у мужчин. Но всё впереди. Надо активно заниматься развитием детского теннисного спорта в нашей стране, воспитывать будущих чемпионов. Я приняла для себя решение, что это будет в том числе и моей задачей — передать опыт будущим поколениям», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

По её словам, в том поколении, к которому она относилась, уже с юных лет была серьёзная конкуренция, потом это перенеслось в юниорский теннис, в профессиональный.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (11-я). Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, завоевавшие титулы на турнирах в Сеуле и Токио, поднялись на три и семь мест соответственно. Теперь Александрова находится на 21-й строчке, а Самсонова — на 23-й.

Ранее Петрова предположила, что россиянин Даниил Медведев сможет вернуться на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).