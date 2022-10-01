Петрова: Медведев вернётся на первую строчку рейтинга ATP, если не помешают травмы
«Наверное, всё зависит от следующего сезона. В этом у него ещё и травма была, он не играл в каких-то турнирах. В принципе, если Даня хорошо подготовится и пройдёт сезон без повреждений, то у него есть шанс вернуться на первую строку», — цитирует Петрову «Газета.Ru».
По её словам, сейчас идёт небольшая смена поколений в мужском теннисе — появились молодые игроки, заряженные на результат и голодные до побед.
Медведев после US Open 2022 лишился статуса первой ракетки мира. Он занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Лидирует испанец Карлос Алькарас.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева вернуться на первую строчку рейтинга ATP.