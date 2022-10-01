The Mirror: Мбаппе летом вручил руководству ПСЖ список из четырёх трансферных желаний

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе хотел, чтобы в прошедшее летнее трансферное окно появился новый форвард.

Как сообщает The Mirror, в списке фигурировало имя Роберта Левандовски, который из «Баварии» перешёл в «Барселону», Маркуса Рашфорда («Манчестер Юнайтед»), Усмана Дембеле («Барселона»), а также Джанлуки Скамакки («Сассуоло»).

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке.

Ранее спортивный директор ПСЖ Луис Кампос заявил, что клуб совершил ошибку, подписав бразильца Неймара и Мбаппе вместе в 2017 году.