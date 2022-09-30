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Петрова рассказала о работе своей теннисной школы

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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала о своей теннисной школе.
Петрова рассказала о работе своей теннисной школы
  • Gettyimages.ru

«Весь полученный опыт я вкладываю в тренировочный процесс, чтобы занятия детям нравились, был интерес. Между учеником и тренером, в первую очередь, должна быть дружба, поэтому к каждому ребёнку у меня индивидуальный подход. В школе занимаются дети разного возраста и с разными целями», — сказала Петрова журналистам.

Она также заявила, что детям необходимо заниматься теннисом, так как этот вид спорта развивает концентрацию, динамику, силу, ловкость, формирует в ребёнке уверенность.

Отмечается, что в ближайшее время в школе будет создан лекторий с известными спортсменами, которые выступят наставниками и поделятся своим опытом.

Среди учеников школы находятся Алексей Дрогин, который занимает 32-ю строчку среди мальчиков в возрасте от девяти до десяти лет, и 12-летняя Милана Харламова, которая входит в топ-50 лучших спортсменок России.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о перспективах молодых теннисистов в России.

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