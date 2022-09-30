военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ананко признался, что ему не нравится игра «Спартака» при Абаскале

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко оценил игру красно-белых при главном тренере Гильермо Абаскале.
Ананко признался, что ему не нравится игра «Спартака» при Абаскале
  • Gettyimages.ru

«Игра «Спартака» в этом году не нравится. Индивидуальные качества есть у ребят, но целостности какой-то пока не вижу. Но опять же, это рассуждения максималиста. Хочется, чтобы и игровой почерк прослеживался», — цитирует Ананко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что пока рано хвалить 33-летнего Абаскаля, поскольку прошла всего треть чемпионата России.

«Надо смотреть, как пройдёт зимний период, как закончится чемпионат. Не надо переоценивать пока что», — добавил Ананко.

«Спартак» (19 очков) по итогам десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Абаскаль 10 июня 2022 года был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли.

Ранее защитник «Спартака» Леон Классен высказался о частичной мобилизации в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить