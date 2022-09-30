Ананко признался, что ему не нравится игра «Спартака» при Абаскале

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко оценил игру красно-белых при главном тренере Гильермо Абаскале.

«Игра «Спартака» в этом году не нравится. Индивидуальные качества есть у ребят, но целостности какой-то пока не вижу. Но опять же, это рассуждения максималиста. Хочется, чтобы и игровой почерк прослеживался», — цитирует Ананко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что пока рано хвалить 33-летнего Абаскаля, поскольку прошла всего треть чемпионата России.

«Надо смотреть, как пройдёт зимний период, как закончится чемпионат. Не надо переоценивать пока что», — добавил Ананко.

«Спартак» (19 очков) по итогам десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Абаскаль 10 июня 2022 года был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли.

Ранее защитник «Спартака» Леон Классен высказался о частичной мобилизации в России.