Васильев: к любому уехавшему спортсмену будут относиться как к русскому

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что не видит смысла менять гражданство российским спортсменам.

«Я не понимаю сейчас смены гражданства. Это не очень актуально, потому что к любому уехавшему спортсмену всё равно будут относиться как к русскому. Будут предвзятость, гонения и даже унижения», — цитирует Васильева РИА Новости.

Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Васильев завоевал золотую олимпийскую медаль в эстафете 4х7,5 км на Играх в Сараево и Калгари в 1984 и 1988 годах соответственно. Также в этой дисциплине он в составе национальной команды занимал первое и второе места на чемпионатах мира.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о проблеме смены спортивного гражданства.