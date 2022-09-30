Призовой фонд ЧР по дзюдо в Екатеринбурге составит более 8 млн рублей
- РИА Новости
«Едва ли не впервые в истории чемпионатов страны у турнира будет внушительный призовой фонд. Он составит 8,1 млн рублей», — сообщает ТАСС.
Уточняется, что золотой призёр соревнований получит 150 тыс. рублей, серебряный — 100 тыс., бронзовый — 50 тыс. Победителям командного турнира будет выделено 1,6 млн рублей.
ЧР-2022 пройдёт с 30 октября по 5 ноября.
Ранее сообщалось, что Сергей Соловейчик избран на пост президента Федерации дзюдо России.