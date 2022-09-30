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Призовой фонд ЧР по дзюдо в Екатеринбурге составит более 8 млн рублей

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В Департаменте информационной политики Свердловской области назвали размер призового фонда чемпионата России по дзюдо 2022 года в Екатеринбурге.
Призовой фонд ЧР по дзюдо в Екатеринбурге составит более 8 млн рублей
  • РИА Новости

«Едва ли не впервые в истории чемпионатов страны у турнира будет внушительный призовой фонд. Он составит 8,1 млн рублей», — сообщает ТАСС.

Уточняется, что золотой призёр соревнований получит 150 тыс. рублей, серебряный — 100 тыс., бронзовый — 50 тыс. Победителям командного турнира будет выделено 1,6 млн рублей.

ЧР-2022 пройдёт с 30 октября по 5 ноября.

Ранее сообщалось, что Сергей Соловейчик избран на пост президента Федерации дзюдо России.

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