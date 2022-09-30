Федун: зашёл в раздевалку и поздравил игроков «Спартака» с победой

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после победы красно-белых над санкт-петербургским «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«Прекрасная победа. Порадовали меня ребята. Я зашёл в раздевалку и поздравил их после победы. Все, кто болеет за «Спартак», в восторге. Мало кто ожидал», — цитирует Федуна «Чемпионат».

По его словам, болельщики убедились, что футболисты красно-белых могут играть на равных с «Зенитом».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о возможной публикации рейтинга арбитров.