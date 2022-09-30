Денисов ответил на вопрос, закрыл ли он Малкома в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал крупную победу над петербургским «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.

«Очень рад. Надеюсь, эта победа нам поможет, мы будем только сильнее. Идём дальше от игры к игре. Не показалось, что у легионеров «Зенита» слишком высокий уровень. Закрыл ли Малкома? Я не так много против него играл. Это хороший и качественный игрок», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от поражения команды в матче третьего тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».