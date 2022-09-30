Мостовой был удивлён некоторыми решениями Мешкова в матче КР «Спартак» — «Зенит»
- РИА Новости
«Не надо забывать, что «Зенит» недавно в Кубке России проиграл «Крыльям». Не знаю, что с ними происходит, лучше спросить у Семака. Сегодня не было Барриоса, Ловрена. Ещё и карточки странные, которые показали. К Мешкову есть вопросы, но надо радоваться, что «Спартак» выиграл», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
По его словам, многих удивило крупное поражение санкт-петербургского клуба. При этом Мостовой отметил, что «Спартак» должен был когда-то прервать серию без побед в матчах с «Зенитом».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.
Ранее футбольный комментатор Василий Уткин назвал «удовольствием второго сорта» матч третьего тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».