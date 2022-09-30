«Матч ТВ»: Минспорт готовит списки спортсменов для отсрочки от мобилизации

В Министерстве спорта сообщили, что ведомство собирает списки спортсменов, не подлежащих мобилизации.

«Мы готовим единый список в Министерство спорта, в нём будут спортсмены — кандидаты в сборную России и их тренеры. Все всё понимают: спортсмены должны думать о тренировках и готовиться, а не о том, вызовут их в военкомат или нет», — цитирует руководителя спортивной федерации «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта создан мобилизационный штаб, координирующий действия с правительством и Минобороны.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о частичной мобилизации в России.