Орлов жёстко раскритиковал футболиста «Зенита» Сергеева после поражения от «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего санкт-петербургского «Зенита» Ивана Сергеева в матче третьего тура группового этапа Кубка России с московским «Спартаком».

«Сергеев провёл одну из самых блеклых игр в составе сине-бело-голубых. У него практически ничего не получилось впереди. В одном эпизоде он получил мяч в штрафной и сделал аж три касания... Естественно, тебя накроют. Ну почему сразу не исполнить? Это в ФНЛ можно 40 мячей забить после трёх касаний», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в командах Российской премьер-лиги другой уровень сопротивления.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от поражения команды в матче третьего тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».