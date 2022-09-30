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Financial Times: «Эвертон» могут продать американскому бизнесмену за €450 млн

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Владелец английского «Эвертона» Фархад Мошири может продать футбольный клуб американскому бизнесмену Мацеку Камински.

По информации Financial Times, стороны близки к договорённости.

В сезоне-2022/23 Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.

13 сентября английский клуб подписал контракт с экс-вратарём московского «Локомотива» Элдином Якуповичем.

Ранее мать болельщика «Эвертона», которому нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разбил телефон, высказалась о португальском футболисте.

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