Сулейманов — о целях «Пари НН»: нам нужно закрепиться в РПЛ

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов рассказал о целях команды на сезон-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Каковы цели команды на сезон? Закрепиться в премьер-лиге, закончить сезон не ниже 12-го места — чтобы не попасть в стыки. Задача адекватная, ведь это только наш второй сезон в РПЛ. Но я думаю, что мы будем повыше, чем 12-е место», — цитирует Сулейманова «Чемпионат».

Он также отметил, что хотел бы забить не меньше десяти голов в этом сезоне и помочь команде добиться поставленной цели.

После десятого тура «Пари НН» занимает 11-е место в таблице чемпионата России, набрав десять очков. На первом месте расположился «Зенит» (26), за ним «Ростов» (22), тройку лучших замыкает ЦСКА (20).

Ранее Сулейманов высказался о неудачном старте железнодорожников в нынешнем сезоне.