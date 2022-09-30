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Сулейманов — о целях «Пари НН»: нам нужно закрепиться в РПЛ

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Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов рассказал о целях команды на сезон-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Каковы цели команды на сезон? Закрепиться в премьер-лиге, закончить сезон не ниже 12-го места — чтобы не попасть в стыки. Задача адекватная, ведь это только наш второй сезон в РПЛ. Но я думаю, что мы будем повыше, чем 12-е место», — цитирует Сулейманова «Чемпионат».

Он также отметил, что хотел бы забить не меньше десяти голов в этом сезоне и помочь команде добиться поставленной цели.

После десятого тура «Пари НН» занимает 11-е место в таблице чемпионата России, набрав десять очков. На первом месте расположился «Зенит» (26), за ним «Ростов» (22), тройку лучших замыкает ЦСКА (20).

Ранее Сулейманов высказался о неудачном старте железнодорожников в нынешнем сезоне.

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