Форвард «Спартака» Николсон: сегодня я сыграл, как Месси

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над «Зенитом» в матче группового этапа Кубка России.

«Результат говорит за себя. Это был отличный матч. В начале было тяжело, но в концовке мы справились и одержали победу. Дело не в игровом времени. Просто сегодня у меня получилось сыграть, как Месси», — приводит слова Николсона Sport24.

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

«Спартак» победил «Зенит» в официальном матче впервые с ноября 2017 года.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями. 25-летний футболист также известен по выступлениям за словенский «Домжале» и бельгийский «Шарлеруа».

Ранее агент опроверг слухи о желании Николсона покинуть «Спартак» летом.