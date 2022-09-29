Игнатов — о победе «Спартака» над «Зенитом»: эмоции супер

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«Эмоции супер, всё круто! Самочувствие? Травмы нет, всё нормально. Хорошо себя чувствую», — цитирует Игнатова «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).

Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун назвал причину крупной победы столичной команды над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.