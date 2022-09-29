Защитник МЮ Варан: хотим побеждать такие команды, как «Ман Сити» и «Ливерпуль»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал значение предстоящего дерби с «Манчестер Сити».

«Соперничество исходит в основном от болельщиков, для них это важно, и мы это уважаем. Мы хотим сделать их счастливыми, поэтому мы хотим бороться и побеждать такие команды, как «Сити» и «Ливерпуль»», — цитирует слова Варана L’Équipe.

После шести туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 12 очками. Следующим соперником «красных дьяволов» станет «Манчестер Сити». Игра пройдёт 2 октября. Начало — в 16:00.

Ранее сообщалось, что МЮ побил рекорд АПЛ по тратам на зарплаты игроков.