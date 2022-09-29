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Sport.es: «Барселона» хочет подписать хавбека Невеша на замену Бускетсу следующим летом

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Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может продолжить карьеру в «Барселоне».
Sport.es: «Барселона» хочет подписать хавбека Невеша на замену Бускетсу следующим летом
  • Gettyimages.ru

Летом в каталонском клубе планировали подписать футболиста и переговорили с его агентом, но не предпринимали конкретных попыток для трансфера, сообщает Sport.es.

25-летний хавбек является воспитанником «Порту». Португалец присоединился к английскому клубу в 2017 году. Он провёл за «Вулверхэмптон» 220 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» хотели бы, чтобы Месси вернулся в клуб в качестве свободного агента.

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