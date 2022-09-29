Абаскаль: у «Зенита» сильный левый фланг, но мы прекрасно понимаем, что они будут делать

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Это известно, что у «Зенита» очень сильный левый фланг. Прекрасно понимаем, что они будут делать. Мы будем играть в контакт и не давать им комбинировать. Контролировать их передачи в стенку, чтобы они не доходили до нашей штрафной», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Он также отметил, что нельзя отталкиваться только от прошлых матчей, так как проходит время и команда меняется и работает. По его словам, каждая игра особенная и к ней нужно подходить индивидуально.

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Клуб из Санкт-Петербургка (три) расположился на третьем месте.

Ранее стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».