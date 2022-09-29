Радионова — о Косторной: внутри бунтарка, но в то же время есть в ней что-то очень нежное

Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова рассказала о работе с фигуристкой Алёной Косторной.

«У Алёны было очень много ярких номеров, и, что тут говорить, она может выразить любой образ — это ни для кого не секрет. Хотелось как-то раскрыть её с новой стороны, показать более зрелое раскрепощённое катание. Она внутри бунтарка, но в то же время есть в ней что-то очень нежное, ранимое, что тоже хочется показать», — цитирует Радионову «Чемпионат».

Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра, после чего она перенесла операцию и пропустила контрольные прокаты сборной России. В настоящий момент 19-летняя фигуристка тренируется под руководством Елены Буяновой.

Ранее сообщалось, что Косторная опубликует авторскую колонку на сайте ТАСС.