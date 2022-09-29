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Захарян: после удаления у «Оренбурга» расслабились и подумали, что уже выиграли

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о поражении команды в матче третьего тура групповой стадии Кубка России по футболу.

«Когда произошёл переломный момент в игре? Наверное, после удаления. Как-то расслабились, потеряли концентрацию и подумали, что уже выиграли. Нас уже который раз наказывает соперник за то, что теряем концентрацию, и вот так получилось», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Оренбурга».

Бело-голубые по пенальти уступили «Оренбургу». Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:2 в основное время. По пенальти «Оренбург» победил 4:3.

В составе столичного клуба мячи забили Арсен Захарян (42-я минута), Вячеслав Грулёв (59-я). У «Оренбурга» отличились Александр Павловец (82-я), Владимир Сычевой (88-я, пенальти).

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины поражения в матче с «Оренбургом».

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